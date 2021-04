Centola, quattro nuovi finanziamenti per la messa in sicurezza di strade comunali

CENTOLA. Quattro nuovi finanziamenti per il Comune di Centola. Si tratta di risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di arterie stradali interessate da frane o piccoli smottamenti.

Le strade interessate dai lavori sono: Via Roma che collega Centola con Foria (150mila euro); Via Acqua della Madre, via Arianiello e località Chiusa (per un totale di 850 mila euro); Via San Sergio che collega Centola con l’elisuperficie (80mila euro) e via Velardino che collega Centola con Palinuro (350mila euro).

“Si tratta di quattro interventi molto importanti per il nostro Comune – ha spiegato il sindaco Carmelo Stanziola – che ci permetteranno di ripristinare e mettere in sicurezza tratti stradali sconnessi ed esposti a movimenti franosi. Alle chiacchiere da bar – ha concluso Stanziola – ancora una volta rispondiamo con fatti concreti”.