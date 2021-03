Serie D: alle porte la sospensione dei tornei

Cattive notizie per le squadre di Serie D. Società e tifoserie presto potrebbero vedere sospese le attività dei club inseriti nei nove gironi di quarta serie. E’ stata la stessa Lega Nazionale Dilettanti a rendere noto il tutto, nelle scorse ore, tramite una nota., che spiega meglio il tutto. La sospensione potrebbe avvenire il 25 aprile, data che coincide con il 28° turno di tanti raggruppamenti.

Serie D: possibile la sospensione dei tornei, la nota della LND

“Si comunica a tutte le società che il Dipartimento Interregionale, a partire dal 25 aprile si riserva di sospendere temporaneamente la programmazione delle gare come da calendario. Questo, al fine di assicurare che la fase finale del campionato, per quanto possibile tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria, si svolga in condizioni di parità tra le società partecipanti e di conseguenza, sarà privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati. Per tali gironi sarà pubblicato il calendario dei recuperi e quello del proseguo del campionato. Per i gironi, invece, che non dovessero presentare tali problematiche, l’attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato”.

La Serie D insieme all’UNAR dice no al razzismo!

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti aderisce alla XVII Settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali). La campagna “Keep Racism Out” ha come obiettivi dichiarati la prevenzione e la lotta ad ogni forma di discriminazione e violenza promuovendo la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze. Si richiede la collaborazione di tutte le Società in organico al Campionato di Serie D 2020-2021. Questo affinché le stesse promuovano la campagna “Keep Racism Out” attraverso le autonome attività di comunicazione programmate per le gare in calendario nei giorni 27 e 28 marzo 2021. Si richiede inoltre, a tutte le Società che realizzeranno le dirette degli incontri sui propri canali social, secondo le modalità consentite. Di veicolare il messaggio della campagna “Keep Racism Out” anche attraverso i telecronisti coinvolti.