Covid, De Luca: contiamo di liberare la Campania entro il 2021

“Contiamo di liberare la Campania da questo calvario entro il 2021”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione, nella sua consueta diretta social del venerdì. Il governatore ha confermato che per riuscire a superare la pandemia sono fondamentali i vaccini, ecco perché ha ribadito che si sta tentando di procedere autonomamente all’acquisto delle dosi.

“Dovremmo avere alcuni milioni di vaccini per aprile, maggio e giugno ma dobbiamo puntare a diverse forniture. Ci sono quelle nazionali ma vediamo di approvvigionarci anche autonomamente”, ha detto De Luca.

Il presidente della Regione ha evidenziato la necessità di procedere velocemente e ha escluso priorità per talune categorie: “Da oggi in poi si procederà per fasce di età e non più per categorie”, ha precisato.