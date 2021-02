Raffica di furti nella notte a Magliano: recuperata la refurtiva

MAGLIANO VETERE. Raffica di furti nel comune cilentano durante la notte. Per fortuna i proprietari sono riusciti a recuperare il bottino abbandonato dai ladri in fuga.

Una banda di malviventi sarebbe arrivata a Magliano Vetere a bordo di un furgone, poi risultato rubato. Una volta sul posto è riuscita ad accedere a diverse proprietà e a portare via ben tre vetture e a far man bassa di attrezzi agricoli, olio, salumi, delle biciclette e addirittura un capretto.

Successivamente i malviventi si sono quindi dati alla fuga, ma giunti lungo la Sp13B, per cause da accertare, il furgone e finito contro un muro restando in sospeso su un burrone. I banditi si sono allontanati lasciando sul posto il mezzo e il provento dei furti.

Immediata l’attività di indagine dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania. Rinvenuta tutta la refurtiva presente a bordo del furgone così come le tre vetture rubate, due a Magliano Vetere e una terza a Cavallazzo.