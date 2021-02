Agropoli, rissa in centro: giovane in ospedale

Attimi di paura nella serata di ieri, intorno alle 22, in via Simeoni, una delle traverse di Piazza Vittorio Veneto, ad Agropoli.

Per cause ancora da accertare dei giovani sono venuti alle mani, probabilmente per futili motivi. Uno di loro è rimasto ferito ed è stato necessario trasferirlo in ospedale.

Sul posto i sanitari del 118. Il giovane ha riportato diverse ferite.

Sono i carabinieri ad indagare su quanto accaduto. Diversi i giovani che sarebbero stati coinvolti nell’accesa lite.

L’episodio ha determinato non poche polemiche considerato che è avvenuto in periodo in cui sono vietati assembramenti. Nonostante questo nei vicoli adiacenti al centro i ragazzi sono soliti radunarsi ogni sera, spesso senza neanche utilizzare i dispositivi di protezione.