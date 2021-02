Castel San Lorenzo, cittadini e comune insieme per la pulizia del territorio

CASTEL SAN LORENZO. Volontari e Personale amministrativo insieme per la pulizia del territorio comunale.

Questa è l’iniziativa messa in campo da Castel San Lorenzo, Ente guidato dal sindaco Giuseppe Scorza.

L’appuntamento per coloro che intendono partecipare è fissato per domenica 7 febbraio 2021 con il raduno previsto alle 8,30 presso Piazza Giovanni Paolo II nel rispetto delle misure di sicurezza ed in osservanza delle prescrizioni anticovid.

Nonostante il momento di difficoltà vissuto da ognuno di noi, non va mai dimenticata l’importanza del valore del rispetto dell’ambiente circostante: laddove pulizia significa senso civico dei cittadini. Ogni abitante infatti non va infatti considerato unicamente come persona subente le decisioni politiche, ma come parte attiva dei processi di miglioramento di una comunità. Iniziando dal rispetto e dalla tutela di ciò che lo circonda.