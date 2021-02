Montesano, arrivano le dimissioni del vicesindaco Radesca

Una lettera aperta per annunciare le dimissioni e soprattutto la rottura con il sindaco e la maggioranza consiliare. E’ l’iniziativa di Francesco Radesca, vicesindaco del Comune di Montesano sulla Marcellana. Nella nota chiarisce le motivazioni di una scelta apparsa a molti come un fulmine a ciel sereno anche se i segnali di crisi emergevano da tempo.

“Miei cari concittadini,è doveroso da parte mia informarvi che, in data 28 gennaio 2021, – si legge nella lettera aperta inviata ai suoi concittadini – ho rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicesindaco ed Assessore del comune di Montesano sulla Marcellana.Ho ritenuto opportuno dimettermi perché, nel corso dell’ultimo anno, sono aumentati i malumori e le divergenze all’interno del gruppo di maggioranza. Nel mese di settembre, con una missiva a firma del Sindaco, mi è stata revocata la delega nei Rapporti con gli Enti Sovracomunali, con la quale ho sempre operato nell’interesse della comunità Montesanese, e mi si invitava “a non prendere più parte agli incontri del gruppo di maggioranza consiliare “Nuova Montesano” con il quale – ricordo – sono stato il primo degli eletti nel 2016″.

“Ciò – osserva Radesca – è avvenuto senza alcuna motivazione politica o amministrativa, ma semplicemente a seguito di una presa di posizione egocentrica e rancorosa che ha reso, quindi, impossibile la mia permanenza in giunta.Questa mia decisione, frutto di una seria riflessione, è stata difficile e sofferta soprattutto in questo periodo dilaniato dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Resterò sempre tra la gente” e comunque a disposizione non solo di chi mi ha sostenuto, ma di tutti i cittadini!”

“Il mio impegno, da semplice consigliere comunale, continuerà sino a fine consiliatura per proporre e sostenere tutte quelle iniziative finalizzate al bene del nostro paese, assicurando il dovuto controllo su tutte le azioni amministrative del gruppo di maggioranza”, conclude l’ormai ex vicesindaco.