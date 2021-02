Albanella: accusato di estorsione, assolto

D.A., originario di Albanella, è stato assolto dal Tribunale di Salerno, III sezione penale, dall’accusa di tentata estorsione aggravata dall’uso di armi perchè il fatto non sussiste.

Il predetto, difeso dall’Avv. Nicola Suadoni, era stato accusato dal proprietario dell’immobile a lui concesso in locazione. Più specificatamente il proprietario aveva denunciato di essere stato minacciato con un fucile dal D. A., il quale aveva anche tentato di estorcergli 20.000 euro per la liberazione del locale locato. Il Tribunale ha ritenuto non sussistente il fatto reato assolvendo l’imputato.