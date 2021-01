Agropoli: servizio civile con minori, vaccino per i volontari

AGROPOLI. Dovranno sottoporsi a vaccino i volontari che prenderanno parte al progetto di Servizio Civile “Never Alone”, organizzato dall’Amesci per il Comune di Agropoli.

Esso è relativo all’assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale. Venti i volontari da impiegare in questa attività.

L’obbligo di vaccinazione riguarderà non solo i giovani agropolesesi ma in generale tutti coloro che partecipando ad attività di Servizio Civile avranno a che fare con categorie a rischio. Lo ha reso noto il Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile.

Quest’ultimo ha precisato che i volontari che intendono candidarsi a tali progetti, qualora venissero selezionati, dovranno necessariamente sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid 19. Ciò nel rispetto dei turni previsti dal Governo.

Ad Agropoli sono due i progetti di servizio civile che verranno attivati nei prossimi mesi. Oltre “Never Alone”, relativo a minori autoctoni e stranieri che vivono condizioni di disagio, ne è previsto un secondo in ambito turistico.