Fornitori e attrezzature per Estetisti

La ricerca del forniture giusto è fondamentale per chi si occupa di estetica a livello professionale. Sono tanti gli articoli e i prodotti necessari per i trattamenti estetici, in particolare per l’onicotenica e i trattamenti estetici dei centri benessere. Un continuo di prodotti basilari come smalti, cosmetici, trucchi, creme, strumenti del mestiere…

I prodotti per l’estetica necessitano di forniture ampie e costanti

Si va dagli articoli monouso per l’estetica, fondamentali per mantenere l’igiene durante ogni trattamenti, fino alle attrezzature fondamentali oppure agli accessori necessari per make up, estetica, depilazione, nail art. Per questo, un fornitore capace di aggregare tanti prodotti insieme e praticare delle offerte, rappresenta una risorsa per gli estetisti.

Da questo punto di vista, tra i fornitori per estetisti, il sito Esteticanail estetica e beauty è in grado di proporre un servizio costante nel tempo, puntuale nelle consegne e completa.

Oltre ad essere il rivenditore ufficiale Estrosa, EsteticaNail si occupa di forniture per estetisti che comprendono accessori make up, articoli monouso, accessori corpo, prodotti per la depilazione, per i trattamenti di manicure e pedicure.

Inoltre, vende anche attrezzature elettriche come lampade UV da tavolo, o le frese nail, professionali per la cura delle unghie, tavoli manicure con aspiratori, vaporizzatori per il viso, sterilizzatori, scaldacera e manipoli per la depilazione.

Tra le attrezzature per la nail art, sono presenti anche vaschette professionali per la pedicure, lime e buffer, e i tantissimi accessori per il make up.

Una sezione del sito è dedicata anche alla valigeria professionale, dei trolley con strumenti che accompagnano l’estetista in ogni lavoro: bauletti, astucci, valige, con grandi capacità di contenimento.

La sezione del sito riservata ai prodotti Estrosa comprende smalti semi-permanenti oppure tradizionali, sempre con formulazioni innovative tipiche del marchio, e colori di tendenza aggiornati per ogni stagione. Sul sito si trovano kit per l’applicazione dello smalto e per la ricostruzione unghie, fondamentali nel servizio estetico di centri beauty e nail art.

Come ordinare le forniture per estetisti

Tutti i prodotti per l’estetica sono disponibili subito su EsteticaNail.it e sono ordinabili in modo facile, con una consegna rapida.

Ricevi i prodotti dello shop online entro 24/48 ore in tutta Italia, con corrieri BRT o GLS, tramite consegne veloci a 5 Euro oppure consegne gratis per gli ordini superiori ai 39,90 Euro di acquisto.

Puoi scegliere di essere seguito tramite l’assistenza del servizio call-center che ti consente di conoscere i servizi e i prodotti in vendita, e le modalità di fornitura a centri estetici ed estetisti.

È possibile sempre comunicare e ordinare i prodotti tramite la chat del sito, mediante gli ordini via telefono, e tramite messaggi al numero WhatsApp dedicato ai clienti.

Per ogni informazione contatta i Fornitori Estetica Nail

Servizio Clienti: +39 0541 751089 – lunedì > venerdì | ore 9.00 -17:00

WhatsApp: +39 392 9945833 – ordini via chat

E-mail: info@esteticanail.it