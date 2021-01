VIDEO | Covid e ristorazione: focus con Giovanna Voria e Marco Napoleone

La ristorazione è uno dei settori maggiormente colpiti economicamente dalle norme per arginare la diffusione del Covid19. In Italia molti ristoranti potrebbero non riaprire più. E forse nemmeno in altri stato d’Europa. Ne abbiamo parlato con Giovanna Voria, titolare dell’agriturismo Corbella di Cicerale e con Marco Napoleone, responsabile marketing della Gelati Conte, impresa italiana che opera in Germania.

Panta Rei è un programma condotto da Paola Desiderio in onda ogni venerdì alle 14 e in replica il sabato alle 21 e la domenica alle 11 su InfoCilento Media.

