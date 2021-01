Ritorna il contest fotografico “NaturalMente Cilento”

Ritorna l’appuntamento annuale con il contest fotografico “NaturalMente Cilento” dell’Associazione “Geo Trek Paestum”, giunto alla V edizione come l’omonima festa dell’escursionismo, itinerante all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si terrà sul territorio comunale di Perito domenica 18 aprile 2021.

La partecipazione è libera e bisogna semplicemente attenersi a quanto riportato nel regolamento presente sulla pagina Web dell’Associazione “Geo Trek Paestum”.

Il presidente Gargano Giuseppe, sottolinea come la fotografia racconta i luoghi e la storia testimoniando nel tempo il mutamento del paesaggio, le tradizioni, la società. La tecnologia messa a disposizione semplifica la vita, rendendo ognuno di noi con i mezzi a disposizione un reporter e soprattutto un testimone del tempo che scorre e cambia luoghi e persone.-

Questo contest, continua il Presidente, è nato per volere di un gruppo di appassionati di fotografia tra i soci dell’Associazione che hanno voluto unire la passione per la fotografia con la scoperta del territorio e soprattutto della ricerca di quelle inquadrature e quei scatti unici che rendono le nostre eccellenze del Cilento e quindi presenti all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ancora più uniche e magiche.

Il contest dopo il 28 febbraio 2021 come tradizione entrerà nella seconda fase, in cui le foto in formato anonimo (verrà attribuito un codice e il titolo indicato dall’autore) verranno caricate sulla pagina FB dell’Associazione “Geo Trek Paestum” in un apposito album e sottoposte al giudizio degli utenti che con i loro “like” giudicheranno le prime 15 foto finaliste che saranno poi esposte a partire dal 11 aprile 2021, e per tutta la settimana, presso la casa comunale di Perito e giudicate dalla Commissione Fotografica di Geo Trek Paestum.

Le prime tre fotografie a questo punto verranno premiate domenica 18 aprile 2021 a conclusione quindi della manifestazione NaturalMente Cilento 2021 e in tale occasione verranno premiate le prime tre foto della IV edizione purtroppo annullata a causa delle restrizioni in materia di contenimento del Covid-19.-

L’evento del 18 aprile 2021 nel caso sopraggiungessero disposizioni legislative potrà subire delle modifiche oppure slittamenti che verranno comunicati per tempo.