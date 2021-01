Opportunità di lavoro presso la CM Bussento, Lambro e Mingardo

TORRE ORSAIA. Opportunità di lavoro presso la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

L’Ente montano guidato dal sindaco Vincenzo Speranza già nelle scorse settimane aveva pubblicato un bando per delle assunzioni a tempo determinato. Ora, invece, ha previsto avvisi di selezione pubblica per il reclutamento a tempo indeterminato di 11 figure.

Si cercano:

1 Assistente in Attività informatiche

2 Assistenti in Attività Amministrative

2 Assistenti in Attività Amministrative e Contabili

1 Assistente Servizi Tecnico Amministrativi

1 Specialista nella Gestione delle Risorse Umane

1 Specialista in Attività Tecnico Progettuali

1 Specialista in Attività Amministrative

1 Specialista in Attività Amministrative e Contabili

Clicca qui per il bando