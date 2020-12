Ladri in azione a Controne: furti in diversi locali

CONTRONE. Ladri in azione nel piccolo borgo di Controne. Ignoti hanno agito nottetempo mettendo a segno colpi in garage e depositi. Almeno 5-6 gli immobili presi di mira nella notte del 16 dicembre. Nelle ultime ore sono state formalizzate le denunce ai carabinieri della locale stazione. Le indagini sono già partite. Ad agevolare il lavoro dei militari le immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza. Queste ultime hanno ripreso tre persone introdursi all’interno dei locali e asportare vari oggetti ed in particolare attrezzature agricole.

Ladri a Controne: le immagini delle telecamere

In un caso sono stati portati via ben 12 quintali di olio. Probabilmente chi ha agito sapeva bene come muoversi e in quale locale accedere, forse facilitato dalla presenza nella banda di una persona del posto, come sembrerebbe emergere dalle immagini registrate dalla videosorveglianza.

Le indagini

I carabinieri stanno lavorando anche sulle celle telefoniche in modo tale da provare ad individuare la posizione degli autori del furto e i loro movimenti.

Purtroppo quello di Controne non è un caso isolato: nei giorni scorsi vari furti sono stati segnalati anche tra Albanella ed Altavilla Silentina.