Policastro, accusato di stalking: assolto dopo 8 anni

SANTA MARINA. E’ stato condannato per diffamazione ma non per stalking e violenza privata F.L., l’uomo di Policastro Bussentino, noto al pubblico per essere stato volto di una tv locale.

Le accuse erano state mosse da una donna del posti. I fatti hanno avuto inizio nel 2012.

La vittima aveva denunciato ai carabinieri della locale compagnia una serie di atti persecutori oltre che azioni diffamatorie nei suoi confronti da parte del 57enne.

Accusato di stalking: la sentenza di primo grado

Nell’ambito del processo di primo grado, svoltosi presso il Tribunale di Lagonegro, è stata ricostruita la vicenda. Tra i due vi sarebbe stata anche una relazione sentimentale, poi terminata perché scoperta dai rispettivi congiunti.

La donna, però, successivamente, aveva raccontato di aver subito atti persecutori che si sarebbero concretizzati anche attraverso lettere anonime contenenti minacce e diffamazioni. Le stesse che la vittima non ha esitato a pubblicare sui social, accogliendo la sentenza come un sollievo.

Ma il 57enne, pur avendo visto cadere le accuse più gravi, non ci sta alla condanna per diffamazione e presenterà appello.