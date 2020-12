Maria Marotta: gara su Sky per il fischietto cilentano

Grossa novità, in questo mese di dicembre, nel mondo del calcio italiano. La Serie C, infatti, sbarca su Sky e con lei anche l’arbitro cilentano, della sezione di Sapri, Maria Marotta intervistata qualche giorno fa anche dalla Gazzetta dello Sport.

Maria Marotta torna ad arbitrare una gara in onda su Sky

Lo stesso direttore di gara cilentano, classe 1984, in questa stagione aveva già diretto gare in diretta sulla piattaforma satellitare. Maria Marotta, infatti, era stata protagonista, ad esempio, del match Fiorentina-Inter, gara valida per l’esordio di campionato, di fine agosto, nella Serie A di calcio femminile. Sabato, alle ore 15:00, il fischietto di San Giovanni a Piro sarà in campo, come arbitro effettivo nella sfida tra Imolese e Vis Pesaro. La gara del “Romeo Galli” è valevole la quindicesima giornata del girone C di terza serie.

Serie C ieri le prime gare di terza serie sulla piattaforma satellitare

La Lega Pro ha sottoscritto, con grande soddisfazione per i tifosi, un accordo con la televisione di Murdoch. Questa prevede l’emissione di 15 partite a settimana. Le sfide, molto probabilmente, saranno trasmesse in pay-per-view, al prezzo di 4,99 euro. Ieri la Serie C ha fatto il suo debutto su Sky con tre recuperi, ovvero Piacenza-Novara, Fermana-Arezzo e Avellino-Bisceglie.