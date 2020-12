Cilento: allerta meteo rossa, task force per l’emergenza

C’è preoccupazione nel Cilento dopo l’avviso di allerta meteo di colore rosso – il massimo grado di pericolo – diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania. Il comprensorio cilentano, la Piana del Sele e il Golfo di Policastro sono tra le zone più a rischio. L’allerta meteo scatterà a partire dalla mezzanotte e resterà in vigore per l’intera giornata: si prevedono violente precipitazioni e raffiche di vento. Le squadre di protezione civile sono già state allertate.

I volontari nel corso della note presidieranno il territorio. Anche le comunità montane sono in pre-allarme. Il presidente dell’Ente montano Alento – Montestella, Angelo Serra, ha chiesto ai comuni di rendere disponibili i dipendenti che operano sul territorio affinché possano essere operativi per fronteggiare eventuali emergenze.

Ma ci saranno anche squadre provenienti dall’avellinese, dal napoletano e dal casertano pronte a fare la loro parte. Stazioneranno alla SOPI di Salerno e si faranno trovare pronte qualora necessario.

Preoccupa anche la situazione dei corsi d’acqua: Mingardo e Bussento a Sud, Sele a nord. Quest’ultimo fino ad ora non è in condizioni preoccupanti ma si prevede una piena e i terreni adiacenti al letto del fiume sono saturi d’acqua. Grande è la preoccupazione in caso di esondazione.

Diversi sindaci del territorio stanno invitando i cittadini a non lasciare le proprie abitazioni. Scuole chiuse in gran parte dei comuni.