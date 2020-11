Vallo della Lucania: in diretta per scoprire il mondo delle api

Sabato 28 novembre presso il Palazzo della Cultura, ex convento dei domenicani, a Vallo della Lucania dalle 9:30 alle 13:30 si terrà una diretta sui canali social di “Rareche Mercato Rurale Naturale” dove Salvatore Dentale dell’ “Officina del Contadino” parlerà del mondo delle api e del loro allevamento nelle microfattorie locali.

Rareche è un progetto che mira ad individuare un “MODELLO CILENTO” per far conoscere le eccellenze del territorio e mettere a disposizione prodotti a km 0. In questo progetto vengono offerte delle panoramiche di aziende che si pongono come obiettivo quello di seguire un’etica di produzione legata alla biodiversità e di un’agricoltura biologica, biodinamica e organica rigenerativa.

Lo stesso nome dell’evento rappresenta questo tipo di modello sostenuto, alludendo al lavoro meticoloso che si pone come base di una produzione che ha come criterio fondamentale il rispetto del proprio territorio. Scopo di Rareche è quello di creare un contesto innovativo per permettere a Vallo della Lucania, e il Cilento, di presentarsi come un esempio nazionale delle “best pratics” in agricoltura, ristorazione e ospitalità, coinvolgendo ogni settore legato ad esse.

Ogni sabato verrà esposta una “mappa di Rareche” dove verranno indicate le attività che utilizzano i prodotti del mercato. Il progetto non coinvolge soltanto l’agricoltura e la sua produzione, ma anche l’arte, la musica, la cultura e l’artigianato.

A causa dell’emergenza sanitaria, sarà possibile seguire l’evento in diretta sui social ogni sabato a partire dalle ore 9:00.

