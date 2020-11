Il maestro Nestore Miceli nella Commissione Nazionale insegnanti tecnici Karate

Importanti novità per le arti marziali nella città di Battipaglia. Il Maestro Nestore Miceli (7^ dan) è stato nominato nella Commissione Nazionale insegnanti tecnici Karate. Un importante riconoscimento per l’atleta salernitano che da anni è attivo nel settore anche con una scuola di karate che è punto di riferimento per il territorio, capace di conquistare notevoli successi con i suoi ragazzi in tutta Italia.

Ora un nuovo importante riconoscimento per il maestro Miceli che porterà la sua esperienza nella commissione nazionale.