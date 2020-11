Agropoli: completati i lavori di pubblica illuminazione in via Alighieri

AGROPOLI. Continuano i lavori relativi all’efficientamento della pubblica illuminazione nel Comune di Agropoli. Completati gli interventi di messa in opera dei pali nel tratto tra via Dante Alighieri e la località Madonna del Carmine, tratto viario che ora è illuminato a led.

“Un lavoro teso a migliorare la visibilità e la sicurezza che sta interessando anche altre zone tra le quali via Serao, arteria prossima al centro cittadino. A breve illumineremo anche via Gregorio, tra lo svincolo di Agropoli nord e la località Mattine, su un tratto pericoloso, storicamente al buio. I pali sono già stati predisposti. Ancora qualche giorno e risolveremo un problema atavico, rispondendo alle istanze dei residenti e non solo” dichiara il sindaco Adamo Coppola.

“La primavera scorsa abbiamo inaugurato la rotatoria alle Mattine e in quella circostanza mi avete fatto promettere di risolvere altri piccoli disagi, legati alla sicurezza. Erano mesi che gli Uffici dei Lavori Pubblici lavoravano duramente sul tema della pubblica illuminazione di Agropoli e, soprattutto, delle zone periferiche, che però, non lo sono per importanza. Anzi! Località Mattine, località Madonna del Carmine, ed altre, rappresentato degli snodi cruciali per la viabilità, nonché zone residenziali vitali. Gli interventi riguardano anche via Dante Alighieri e via Matilde Serao, includendo via Vico, via Bovio e via Torres.” dichiara invece Franco Di Biasi, consigliere delegato ai lavori pubblici – “Sappiate, che la macchina amministrativa non si ferma. Lavoriamo ogni giorno per voi e con voi, per una città migliore.”