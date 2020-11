Covid: nuovi contagi a Laurito e Sant’Arsenio

“Purtroppo l’Asl Salerno mi ha ufficialmente comunicato di un caso positivo residente a Laurito. La persona è del tutto asintomatica. A scopo precauzionale anche i familiari, anch’essi asintomatici, sono posti in isolamento fiduciario, in attesa dei tamponi, che saranno effettuati al decimo giorno successivo dall’inizio della permanenza domiciliare”. A renderlo noto Vincenzo Speranza, sindaco di Laurito.

“È in corso la rilevazione di diversi tamponi, dei quali, prevedibilmente, avremo l’esito nel tardo pomeriggio – spiega Speranza – In attesa di decisioni da parte del Governo, che auspichiamo essere nella direzione di una chiusura totale, comunico che da mercoledì 11 novembre sarà riattivata, a cura del Comune di Laurito, la rete dell’assistenza domiciliare. Invito tutti i cittadini di Laurito ad usufruirne, per limitare al minimo le uscite”.

Anche nel Vallo di Diano emerge un nuovo contagio: si tratta di una donna (asintomatica) di Sant’Arsenio, comune dove il totale dei positivi è salito a 9.