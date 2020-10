Reparto covid ed esame tamponi anche all’ospedale di Polla

Pochi minuti fa il Consigliere Regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, ha avuto dall’ASL Salerno la conferma dell’invio a Polla di un macchinario per poter analizzare i tamponi.

“Nei prossimi giorni – ha dichiarato Pellegrino – arriverà all’ospedale di Polla un macchinario per poter analizzare quotidianamente un numero di tamponi sufficiente per le esigenze ospedaliere. Per quanto riguarda il reparto Covid, già allestito nel “Curto”, dalla Direzione Generale dell’ASL mi è stato detto che, anche se non fa parte della rete Covid, il reparto può essere attivato fin da subito.

Ringrazio il Direttore Generale dell’ASL Salerno ed i suoi collaboratori per aver accolto le mie richieste e per l’attenzione costante che hanno verso la situazione emergenziale che sta interessando anche il Vallo di Diano.

Per quanto mi riguarda continuerò a fare la mia parte nell’interesse del nostro territorio. Adesso è il tempo della responsabilità, da parte di tutti, e rinnovo ancora una volta l’invito ad usare tutte le precauzioni per contrastare la diffusione del contagio”.

Intanto in città e stato segnalato un nuovo contagio. Si tratta di una donna collegata ai precedenti casi.