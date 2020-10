Emergenza covid, a Roscigno i giovani a sostegno degli anziani

ROSCIGNO. Il Comune, in collaborazione con il servizio civile, offre assistenza agli anziani in questo particolare momento di emergenza covid. Si tratta di una iniziativa che ha l’obiettivo di aiutare le fasce deboli della popolazione in caso di difficoltà nel disbrigo di alcuni servizi come ricette mediche, acquisto medicinale, prenotazioni di visite mediche, prenotazione di cure termali, disbrigo di pratiche ed altre eventuali urgenze.

Tutti coloro che faranno richiesta dei servizi riceveranno assistenza gratuita. E’ possibile telefonare dal lunedì al sabato al numero 0828 19 97 696 o recarsi presso la sede comunale.

Intanto il primo cittadino Pino Palmieri, con apposita ordinanza, ha disposto la sospensione del mercato settimanale da domani e fino al prossimo 15 novembre.