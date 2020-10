Meteo: weekend dai due volti

In arrivo un week end dai 2 volti. Sabato impennata termica grazie allo scirocco in tutto il Sud con temperature anche di 30 gradi. Domenica invece tornerà aria molto più fresca. La natura tende a colmare le differenze e difatti, il Nord Ovest che non aveva visto piogge nell’ultimo peggioramento che ha provocato danni in Campania, si prepara ora a vivere giorni di forte maltempo con rischio alluvioni in Liguria, Piemonte e Lombardia.

In effetti una profonda saccatura stazionerà nel mediterraneo per alcuni giorni rimanendo praticamente bloccata sino al centro Italia. Ecco perché piogge e temporali colpiranno a più riprese le regioni centro settentrionali mentre il sud questa volta resterà ai margini. Un peggioramento anche qui si avrà solo tra lunedì e martedì.

Intanto ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Venti sostenuti di scirocco con temperature in forte aumento. Possibili punte di 30 gradi.

DOMENICA: sarà una giornata variabile con sole alternato a nubi. Subentrerà aria da ovest più fresca con calo delle temperature e rientro in media.