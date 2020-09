Malattie della pelle: screening gratuiti dell’ASL. Tappa in Cilento e Diano

Prosegue il tour della campagna ”Mi voglio Bene” dell’ASL Salerno in tutta la provincia dedicato alla prevenzione delle malattie della pelle. Il camper dopo la sosta nel capoluogo si sposterà anche nel Cilento e Vallo di Diano, a partire dal 2 ottobre prossimo. Si parte da Capaccio Paestum, in piazza Santini, già questo venerdì, mentre il 6 appuntamento ad Agropoli, in piazza Vittorio Veneto, il 7 a Vallo della Lucania, in Corso Vittorio Emanuele, l’8 a Sapri in corso Italia e conclusione il 9 a Polla, in Piazza Forte.

In queste giornate, dalle 9 alle 18, sarà dunque possibile l’esecuzione a titolo completamente gratuito dei pap-test, ma anche prenotare mammografie nonché ritirare kit per il test del colon-retto ed adottare strategie di prevenzione dei tumori della pelle.

I buoni risultati ottenuti dal punto di vista numerico con gli screening nell’ultimo mese hanno indotto il direttore generale Iervolino ad intensificare la presenza sul territorio, utile anche ad estendere i servizi nei confronti delle fasce deboli della popolazione.