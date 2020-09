Casal Velino sceglie il Pisapia bis

Bis per Silvia Pisapia a Casal Velino. A sfidare il sindaco uscente era Luigi Lista, generale e medico dell’esercito che puntava a al cambiamento. Così non è stato, gli elettori hanno scelto la continuità: 2018 voti per Pisapia, 1471 per la lista avversaria Insieme per Casal Velino.

La nuova maggioranza sarà composta da Domenico Giorgano (519 voti), Giovanni Giordano (106), Giancarlo Feo (137), Roberto Esposito (130), Antonio Caputo (138), Giovanni Cammarota (167) e Angelo Crescenzo (303).

In minoranza, oltre al sindaco non eletto Luigi Lista, ci sono Eligio De Marco (184) e Daniele D’Aiuto (173)