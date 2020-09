Paura ad Omignano, auto si schianta contro saracinesca di un bar

OMIGNANO. Avrebbe perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro la saracinesca di un bar. E’ accaduto nel corso della notte ad Omignano Scalo. Un’auto, una Fiat Panda guidata da un uomo della zona, per cause ancora in via di accertamento è sbandata finendo prima sul marciapiede e poi terminando la sua corsa davanti all’attività commerciale.

Danneggiata seriamente la saracinesca così come la porta interna. Il frastuono ha messo svegliato i residenti che sono accorsi a vedere quanto accaduto. Per fortuna non si registrano feriti.

L’episodio è accaduto quando l’attività era già chiusa altrimenti concreto sarebbe stato il rischio per l’incolumità delle tante persone che solitamente sostando davanti al bar.