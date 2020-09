Bcc di Aquara: sottoscritta convenzione con la Lilt

Venerdì scorso è stata sottoscritta una importante convenzione presso la Sede Amministrativa di Capaccio-Paestum della BCC di Aquara con la LILT – sezione di Salerno. La convenzione prevede delle agevolazioni per le persone segnalate dalla Banca per ottenere visite specialistiche presso gli uffici della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. La convenzione è stata sottoscritta tra il Direttore Generale, Antonio Marino, ed il Dott. Giuseppe Pistolese, Presidente della Sezione LILT di Salerno.

La Banca contribuirà in qualche misura a sostenere le iniziative della LILT che sono tantissime e tutte di buon livello professionale.

La convenzione prevede anche campagne finalizzate alla prevenzione primaria attraverso l’informazione, l’educazione sanitaria e l’anticipazione diagnostica, attraverso screenings e visite ambulatoriali speciastiche che verranno svolte presso gli ambulatori di Salerno in forma gratuita per le persone indicate dalla banca.