Le 10 spiagge più belle della Calabria

Sono settecento chilometri di fascino, grazie ai quali la Calabria può essere considerata uno dei gioielli italiani in cui trascorrere vacanze mare indimenticabili.

Stiamo parlando di una regione che ha numerose località balneari di grandissima bellezza, quasi da togliere il fiato.

Sia che tu decida di andare in un villaggio turistico, sia che tu decida di affittare una casa per vacanze last minute, stai certo che le tue vacanze calabre avranno molto più brio rispetto che tu decida di trascorrerle in altre località.

Non mancherà occasione di vivere una terra tanto meravigliosa alla scoperta di spiagge che ti rimarranno nel cuore.

Andiamo ad esaminare alcune delle spiagge più belle, meritevoli di essere visitate e vissute almeno una volta nella vita e nel migliore dei modi.

1) La spiaggia di Caminia

Appartenente al golfo di Squillace, la spiaggia di Caminia è tra le più caratteristiche del litorale calabro.

Fa parte della costa ionica ed è situata tra Catanzaro e Soverato.

Ai turisti piace molto perché si tratta di una spiaggia lunga, frequentata in particolare dai giovani in cerca di un’atmosfera più dinamica.

2) Isola Capo Rizzuto

Isola di Capo Rizzuto è un altro paese meritevole, per le spiagge che ha da offrire. Non a caso è stata inserita tra le aree protette, in quanto circondata da uno spettacolo ambientale che affascina tutti gli amanti della natura.

Questo paesino che affaccia sullo Ionio viene considerato ancora più speciale per la sua vicinanza ad alcuni luoghi di interesse storico.

3) Diamante

La spiaggia di Diamante è poesia solo dal nome. Questo perché vanta dalla sua parte ben otto chilometri di spiaggia ricoperti da sottile sabbia, in alcuni tratti interrotta da scogli.

Non c’è bisogno nemmeno di descrivere il mare, che ha un colore cristallino e che pullula di fauna marina. È la spiaggia perfetta per chi fa snorkeling e per chi fa immersione.

4) Copanello di Staletti

Nel bel mezzo della Costa degli Aranci si trova Copanello di Staletti. Poco distante da Catanzaro, parliamo di una spiaggia ricca di scogli, con un paesaggio di un certo effetto.

Si tratta di un paesino nel suo insieme suggestivo, in grado di accontentare le esigenze di tutti i vacanzieri.

5) Capo Vaticano

Andiamo avanti alla volta della quinta spiaggia più bella della Calabria. Si tratta di Capo Vaticano, anche definita da una rivista francese “Les Grands Voyageurs”.

Che dire del mare se non che ha un colore turchese acceso, e che bagna della nascoste e piccole spiaggette romantiche.

6) Capo Spulico

Capo Spulico è un paesino in area cosentina, che si distingue per un ambiente pulito e incontaminato oltre ad una spiaggia pulitae molto frequentata dai turisti l’estate.

Oltre a vivere la spiaggia, puoi anche considerare l’idea di fare un giretto nel paese.

Qui potrai visitare il Castello di Pietra nelle sue vicinanze, una costruzione di epoca normanna che sorge sul Promontorio di Cardone.

7) Rocella Ionica

Rocella Ionica è un’altra spiaggia calabra molto caratteristica, per la sua spiaggia sottile e bianca. Il mare è trasparente, emblema dunque di un paradiso in cui potrai vivere in totale relax.

Se cerchi un angolo di paradiso dove staccare la spina e non pensare a nulla, questa è la spiaggia che fa al caso tuo. La qualità della spiaggia è talmente alta che nel 2013 ha meritato il riconoscimento della bandiera blu.

8) Praia a Mare

A pochi chilometri dai confini con la Basilicata, la spiaggia di Praia a Mare è una di quelle che toglie il fiato per il suo litorale molto ampio. La sua costa, movimentata di sera, e super affollata di giorno, è un mix di sassi e sabbia, ideale per accontentare le necessità di tutti. È il luogo perfetto in cui prendere il sole, dedicarsi allo sport da spiaggia e divertirsi in compagnia.

Senza contare la qualità del mare, azzurro e profondo, che si caratterizza per i suoi fondali digradanti adatti per famiglie con bambini.

9) Tropea

Alla punta della Calabria troviamo invece la spiaggia di Tropea. Sembra un paesaggio uscito fuori da un quadro, per la sua struttura e le sue caratteristiche.

Che dire del mare se non che è sempre limpido e pulito, accompagnato da una sabbia bianca. È per questo considerata come una delle località balneari più belle d’Europa, oltre che la più bella di tutta la Calabria.

10) Soverato

Meritevole infine di menzione è la spiaggia di Soverato. Oltre ad essere una delle spiagge piu belle d’Italia, è anche tra le più frequentate dai turisti.

La sabbia è bianca, molto sottile, ed è baciata da una riva del mare, di un colore chiaro e trasparente, da cui è possibile intravedere i bellissimi fondali.