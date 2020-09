Architettura e Skywalk: ecco il libro dell’Architetto Giuseppe Vaccaro

C’è per tutti un paese dell’anima, il mio è aperto ai venti, in bilico sui dirupi che minacciano il volo della pianura. (Giuseppe Liuccio).

Come è possibile aumentare l’attrattività dei luoghi e quali sono i vantaggi o gli svantaggi derivanti dalla messa in atto di strategie complesse? Architettura e Skywalk dell’Architetto Giuseppe Vaccaro, edito da Didapress, intende dare risposta ad alcuni quesiti attraverso l’analisi di contesti ambientali e culturali tipici della ruralità mediterranea, con particolare riguardo all’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e, nello specifico, dei Comuni di Trentinara e Capaccio-Paestum.

Il lavoro editoriale è stato pubblicato ufficialmente a giugno 2020 e stampato ad Agosto 2020. È possibile acquistarlo attraverso il sito Didapress.