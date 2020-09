Capaccio Paestum, schianto fatale: muore 27enne

CAPACCIO PAESTUM. Ancora una tragedia a Rettifilo, una zona già teatro di altri tragici scontri. Un ragazzo di 27 anni, il capaccese Davide Brunetto è morto in seguito ad un incidente stradale. Il dramma si è consumato in via Pertini. Il giovane era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto, una Fiat 500 X, che viaggiava in direzione opposta. E’ successo nel primo pomeriggio.

Immediati i soccorsi: sul posto un’ambulanza rianimativa. Il personale ha avviato le manovre di rianimazione ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare.

Illeso il giovane che viaggiata a bordo della vettura,anche lui di Capaccio Paestum, sotto choc per l’accaduto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e la polizia municipale di Capaccio Paestum. Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Disagi si sono segnalati alla circolazione dopo lo scontro.