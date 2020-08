Capaccio Paestum, scontro sulla Statale. 5 i feriti tra cui un bambino

5 feriti tra cui un bambino di pochi anni, a seguito dell’incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi del Caseificio Vannulo, sulla Ss18, a Capaccio Paestum. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre auto. Immediatamente la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Rossa di stanza presso il Saut ed una della Croce Gialla.

I feriti sono stati soccorsi e tutti trasportati presso gli ospedali della zona.

Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Presenti anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Una giornata nera nella città dei templi dive questa mattina in un incidente è deceduto un turista (leggi qui)