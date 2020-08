Incidente a Capaccio Paestum, morto ciclista

Dramma nella mattinata a Capaccio Paestum. Un ciclista sarebbe stato investito da un’auto di passaggio ed è morto dopo la brutta caduta. E’ accaduto intorno alle 7. La vittima viaggiava a Paestum in località Porta Giustizia quando per cause ancora in via di accertamento un’auto guidata da una 24enne ebolitana lo ha colpito facendolo cadere rovinosamente a terra. Immediato l’allarme ai sanitari del 118.

Nonostante l’intervento delle ambulanze, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo.

Ai carabinieri è affidata la ricostruzione della dinamica del sinistro. Sul posto anche la polizia municipale. La vittima è Pietro Turco, 67 anni, di Salerno.