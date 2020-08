Sassano, 15 cuccioli uccisi: sindaco presenta denuncia

15 cuccioli cani uccisi all’inizio della settimana per avvelenamento, nella frazione di Caiazzano del comune di Sassano. Il sindaco Tommaso Pellegrino ha deciso di sporgere denuncia.

“Dopo il vergognoso e barbaro massacro di cuccioli di cani, – spiega il primo cittadino – attraverso i Carabinieri ho formalizzato la denuncia, chiedendo che i responsabili vengano identificati ed assicurati alla giustizia. Per costoro non devono esserci sconti. Si tratta di assassini senza scrupoli, privi di sensibilità e coscienza. Avvelenare dei cuccioli indifesi è uno dei gesti più squallidi, miserabili e vigliacchi che si possa fare.

A qualche pseudoanimalista populista dico che a vergognarsi devono essere gli autori di questo crimine e non chi ha lavorato in questi anni per essere tra i Comuni con il più alto numero di sterilizzazioni, non chi si è occupato e preoccupato del benessere animale anche durante l’emergenza Covid 19, non chi ha sempre denunciato il maltrattamento degli animali e dei cani in particolare”.

“Purtroppo il #randagismo è un problema serio e diffuso ma che non ha nulla a che vedere con il grave episodio accaduto. Certamente da parte nostra ci sarà tutto l’impegno per contribuire ad individuare i responsabili di tale orribile condotta e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per far sì che a costoro sia applicata la giusta pena”, concluse Tommaso Pellegrino.