Teggiano, al via i lavori sulla Sp11

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Questa volta sono previsti anche sulla SP 11 a Teggiano. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in questi giorni. Il primo ricade nel territorio del comune di Teggiano, sulla SP 11, tratto dalla km 94+000 alla km95+000. Viene consegnato oggi e sono lavori di pavimentazione”.

Nello specifico verrà effettuata la pulizia delle cunette e zanelle, il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura, nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze delle nostre comunità.”, conclude Strianese.