Trenitalia investe sulla Campania, più Frecciarossa per il territorio

Dodici Frecce in più nel prossimo weekend – sei collegamenti Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria e sei corse Frecciargento in più tra la Capitale e Lecce – per facilitare gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive offrendo un sostegno concreto al turismo, settore importante della nostra economia.

ALLA SCOPERTA DELLA CAMPANIA CON IL FRECCIAROSSA

Frecciarossa Milano Centrale (11.50) – Reggio Calabria (22.05) corse previste 7, 8 e 9 agosto

Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano Centrale (22.10) corse previste 8, 9, 10 agosto

I Frecciarossa fermano anche a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni. E proprio nelle località campane i viaggiatori potranno, inoltre, usufruire dei 39 collegamenti regionali del Cilento Line e dei nuovi collegamenti integrati treno+bus e treno+nave: con “Leisure Cilento”, “Leisure Costiera Amalfitana” e “Leisure Pompei Link” sarà possibile raggiungere le principali mete balneari e turistiche della costa tirrenica meridionale della regione e della Costiera Amalfitana in maniera facile, sicura e sostenibile, lasciando a casa l’auto.

PIÙ FRECCIARGENTO PER LA PUGLIA: FERMATE ANCHE A CASERTA E BENEVENTO

Frecciargento Roma (9.35) – Lecce (15.05) corse previste 7, 8 e 9 agosto

Frecciargento Lecce (17.55) – Roma (23.30) corse previste 7, 8 e 9 agosto

I Frecciargento fermano anche a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi.

Continua così il sostegno del Gruppo FS Italiane al turismo con collegamenti ferroviari con le città di mare e alcune tra le mete più attraenti della Penisola. L’iniziativa rientra in un piano che Trenitalia ha previsto durante tutto il mese di agosto nelle giornate di maggiore mobilità, da Milano verso la Campania e la Calabria e da Roma per la Puglia.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono in vendita da oggi su tutti i canali Trenitalia.