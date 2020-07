Roscigno: messa in sicurezza ex scuola materna, c’è il progetto

ROSCIGNO. Ok al progetto definitivo per lavori di messa in sicurezza dell’edificio pubblico ex scuola materna. Si tratta della struttura ubicata in via IV Novembre.

In particolare l’amministrazione comunale di Roscigno guidata dal sindaco Pino Palmieri, finanzierà l’intervento con i fondi del Ministero dell’Interno assegnati ai Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, che hanno un utilizzo vincolato.

I finanziamenti, infatti, dovevano essere utilizzati per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comune e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Fabio Tonti per un importo complessivo di circa 9 mila euro di cui circa 8 mila euro per lavori compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera e circa mille euro per somme a disposizione della stazione appaltante.