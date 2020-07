Migrante perde portafoglio sul bus, lo ritrova grazie alla solidarietà di un ragazzo di Castellabate

Send an email

CASTELLABATE. Era da pochi minuti sceso da un pullman di linea diretto da Salerno al Cilento quando si è accorto di aver dimenticato a bordo il suo borsellino contenente del denaro contante. Per un ragazzo di colore sono stati attimi di smarrimento e panico considerato che aveva perso tutto ciò di valore che aveva con sé. La scena dell’extracomunitario amareggiato e con le lacrime agli occhi non è sfuggita ad un giovane di Santa Maria di Castellabate che nell’apprendere la vicenda è salito a bordo del suo motorino e ha seguito l’autobus in direzione sud, intercettandolo nei pressi del capolinea di Acciaroli.

Dopo aver spiegato il problema all’autista i due si sono messi alla ricerca del borsellino che era effettivamente sul bus.

Per fortuna nessuno se n’era appropriato ed è stato possibile restituirlo al proprietario che nel riceverlo è rimasto sorpreso e soprattutto felice che qualcuno lo abbia aiutato a recuperare il borsellino con il suo piccolo “tesoro”, tanto da mostrarsi pronto a qualsiasi cosa per sdebitarsi.