Musica e Artigianato a Perito

Il Mercatino dell’artigianato, forte dell’esperienza consolidata nelle precedenti edizioni, ampliato per la forte partecipazione che sta registrando e organizzato con particolari attenzioni tese ad adempiere alle norme di sicurezza previste diviene itinerante. Ogni 3° domenica del mese ad accogliere i tanti artigiani ed i loro piccoli oggetti manuali di grande pregio è il comune di Perito. L’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea, cui è affidato il coordinamento degli espositori, la Pro Loco Perito e l’Associazione Vasci Portuni e Pertose sono pronte per assicurare la migliore riuscita di questa prima edizione del “ Mercatino dell’Artigianato” a partire dalle ore 18 in Piazza della Vittoria domenica 19 luglio 2020.

L’Amministrazione Comunale di Perito ha reso possibile questo evento attraverso un protocollo d’intesa che vede impegnate le tre associazioni in un progetto più ampio, di promozione di attività culturali e sociali per dare vita ad una periodica presenza di eventi sul territorio comunale. La BCC Buccino Comuni Cilentani non ha fatto mancare il proprio sostegno ad una iniziativa che vede come obiettivo la promozione delle attività artigianali, da sempre fulcro di economia locale. A seguire, alle ore 20,00, il concerto di Alessia e Trio Experience. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità.

Lo scopo fondamentale di tale iniziativa è quello di valorizzare l’artigianato locale del territorio cilentano. Il tutto rispettando le normative legate all’emergenza covid-19. Un appuntamento da non perdere, potrete inoltre visitare il borgo storico di Perito.

