Cilento: attiva guardia medica turistica

L’Asl Salerno ha attivato la guardia medica turistica nelle località di Sapri, Camerota, Palinuro e Scario.

Garantirà maggiore assistenza in questi mesi estivi (fino al 31 agosto), considerate le maggiori presenze.

A Sapri la guardia medica turistica sarà in via Fenosa; a Camerota presso il porto di Marina, a Palinuro presso la sede del Saut e a Scario presso la scuola media di via Rione Nuovo.

La guardia medica sarà attiva dalle 8 alle 20. Il servizio è gratuito per i cittadini campani.

Per gli altri, invece, sarà necessario compensare le prestazioni con le seguenti tariffe: visita ambulatoriale 15 euro; domiciliare 25 euro; prescrizione 10 euro.