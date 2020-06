Presentato il concerto di Muti a Paestum, De Luca: “evento carico di significato”

“Abbiamo presentato in conferenza stampa l’evento Le Vie dell’Amicizia. Domenica 5 luglio, nell’area archeologica di Paestum, avremo l’onore di ospitare il Maestro Riccardo Muti”. Così Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Il suo concerto non è solo un evento di altissima qualità artistica, ma anche un’occasione concreta di solidarietà con un popolo, quello siriano, la cui tragedia viene troppo spesso dimenticata. Per tutte queste ragioni, la nostra Amministrazione comunale ha sostenuto e sostiene il progetto con grande convinzione”, ha precisato Alfieri. Il primo cittadino, poi, ha ringraziato la Regione Campania e il Presidente Vincenzo De Luca “per aver scelto il nostro Comune come sede di questo appuntamento dal respiro davvero internazionale”.

Il Governatore ha definito il concerto di Riccardo Muti come “Un grande evento. Simbolicamente rappresenta questa apertura al mondo questo proporre i tema della speranza, dell’umanesimo, del rispetto degli esseri umani”.

“Ricorderemo anche una donna curda massacrata dall’Isis ed il soprintendente di Palmira”, ha aggiunto De Luca e per questo il concerto sarà un “evento carico di significato”. “Ci servirà anche per rilanciare l’economia del nostro territorio – ha osservato ancora De Luca – per dare lavoro al mondo della cultura che ha sofferto in questi mesi di blocco”.