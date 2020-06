Ogni stagione registrate risultano tutte le sanzioni riportate dall’arbitro, durante le molteplici partite. I vari provvedimenti disciplinari verso giocatori, allenatori, dirigenti e società stessa formano cosi una classifica. Al termine della stagione stilata, quindi, una speciale graduatoria che porta ad aassegnare la cosiddetta “Coppa Disciplina”. Vi proponiamo i posizionamenti principali riguardanti le varie categorie a carattere regionale.

Coppa Disciplina in Eccellenza e Promozione

In Eccellenza, nel 2019/2020, primeggia il Monte di Procida seguito da Vico Equense ed Eclanese. Tra le squadre del nostro territorio undicesima piazza, su trentasei team, per la Polisportiva Santa Maria, tredicisima la compagine del Buccino Volcei. In Promozione primi a pari merito Virtus Cilento ed Ischia Calcio, seguiti dal Montemiletto. Più indietro Calpazio, in posizione ventidue, e Palomonte, alla venticinquesima piazza.

La situazione in Prima e Seconda Categoria

In Prima Categoria in vetta la Massa Lubrense, che sopravanza l‘Atletico Castelfranci ed il Sassano, terzo. Sedicesimo il Sapri, diciannovesima la Poseidon-Licinella e ventisettesimo il Golfo di Policastro. In Seconda Categoria primeggia il Comprensorio Stella, che regola il Giuseppe Siconolifi e la Folgore Acquavella. Quinto il Lentiscosa, tredicesimo il Novi Velia, quindicesimo il Tempalta, ventesimo il Sicignano, ventunesimo la Polosportiva Cilento e ventiduesima il Cellarum.

La Coppa Disciplina nel calcio femminile

Per quanto riguarda il calcio a 5 femminile, in Serie C2, primo il Belvedere che sopravanza Folgore Acquavella ed Atletico Chiaiano, mentre ottavo risulta il Golfo di Policastro. In Serie C1, dove non vi erano squadre del nostro territorio, posto più alto del podio l’unico team della nostra provincia, ovvero, le ebolitane del Futsal Tigers, mentre nell’Eccellenza regionale del calcio ad 11 meglio di tutte le Streghe di Benevento. Dietro, staccate, la Salernitana 1919 e la Fortitudo Nocerina.