Disagi all’ufficio postale di Laurito: Comune pronto ad agire in giudizio

“Dopo l’ennesima diffida scritta e le innumerevoli sollecitazioni verbali agli organi provinciali, ho investito direttamente il Responsabile per il Sud di Poste Italiane, rappresentando la necessità di ripristinare immediatamente il normale funzionamento dell’ufficio di Laurito, per tutti i giorni a settimana, e di nominare definitivamente il titolare, per far fronte ai gravi disagi provocati ai cittadini dalla lentezza nella esecuzione delle prestazioni”. Lo ha annunciato il sindaco di Laurito Vincenzo Speranza.

“Se entro la fine del mese continuerò a registrare la stessa indifferenza, mi farò promotore di un’azione giudiziaria, per perseguire quella che considero una vera e propria interruzione di pubblico servizio, con la scusa del covid19”, ha concluso il primo cittadino.