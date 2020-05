Arrivano gli assistenti civici: ecco chi sono

Nasce una nuova figura, quella degli assistenti civici volontari. Ma chi sono? Si tratta di volontari che controlleranno il territorio italiano per evitare che la gente faccia assembramenti. Insomma, è questa l’ultima mossa contro la “movida”, ma non solo: gli assistenti civici pattuglieranno i mercati, i giardini e le aree giochi dei bambini. I requisiti? La maggiore età, il domicilio e la residenza in Italia. Non è dunque richiesto alcun titolo di studio particolare.

Ecco, è importante dire che gli assistenti civici svolgeranno la propria missione in maniera gratuita, dal momento che non percepiranno uno stipendio per la loro attività. Si tratterà, insomma, di un’attività volontaria per un massimo di 16 ore alla settimana a titolo gratuito.

Così come le forze dell’ordine, l’esercito degli ispettori civici saranno riconoscibili dai cittadini: gli ispettori vestiranno una casacca di colore azzurro con la scritta assistente civico in bianco, con tanto di simbolo della Protezione Civile e anche con i loghi dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani-Anci e del Comune nel quale operano.

Gli assistenti civici possono anche fare le multe.