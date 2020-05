Sondaggio | Come valuti l’operato del tuo sindaco in questa fase di emergenza?

In prima linea nell’emergenza coronavirus ci sono stati spesso anche i sindaci, chiamati non solo a svolgere il loro ruolo di massima autorità sanitaria del territorio, ma anche a dare la giusta assistenza alle famiglie in difficoltà e alle imprese. Per molti non è stato facile. Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni abbiamo assistito a tante iniziative. Ecco perché ora chiediamo ai cittadini di valutare l’operato del sindaco e in generale della propria amministrazione.