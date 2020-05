Capaccio Paestum, comune approva progetto per servizio di igiene urbana

Il comune di Capaccio Paestum, retto da Franco Alfieri, ha deciso di rinnovare l’appalto (attualmente in scadenza) per il servizio di igiene urbana nel territorio della città della Piana del Sele. Per le attività di spazzamento, raccolta, trasporti e smaltimento di rifiuti urbani, verranno impiegati 28 operai in maniera ordinaria ai quali si aggiungeranno altri 24 operatori stagionali.

Con questa strategia l’Ente punta ad implementare la percentuale di raccolta differenziata (dal 68%, dato del 2018), nonché a migliorare la pulizia dei 13 chilometri di costa e dell’area mercatale. Il servizio attualmente è gestito da due diverse imprese dopo che nel 2018 l’amministrazione, allora retta dal compianto sindaco Franco Palumbo, risolse il contratto con un’impresa di Polla. Nei prossimi giorni sarà reso noto l’aggiudicatario del nuovo appalto: prevista un’ intesa quinquennale, per una spesa complessiva di 6,4 milioni tra risorse investite per mezzi, carburante e materiali di lavoro, oltre che per lo stipendio del personale.

L’Ente punta a rinnovare, in questo modo, anche la sua immagine: con un’estate, seppur non brillante nelle attese dal punto di vista degli afflussi, la presentabilità di una città importante dal punto di vista storico come quella dei templi, deve sempre risultare all’ordine del giorno.