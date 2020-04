Ancora un incendio: fiamme a Camerota

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi sul Monte Serra, nel territorio del Comune di Camerota, frazione Licusati.. Il fuoco si è diffuso, alimentato anche dal vento, in una zona verde. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulle fiamme e i carabinieri della stazione di Marina di Camerota.

Secondo le prime stime sarebbero stati distrutti quasi due ettari di vegetazione.

Questo, purtroppo, è solo l’ultimo incendio probabilmente appiccato dolosamente sul territorio. Ieri era andata a fuoco una vasta aria verde nel territorio di Giungatelle, nel Comune di Montecorice. Incendio anche a Padula.