Dilettanti: la LND proroga la sospensione delle attività sino al 13 aprile

Era già nell’aria ma ora è ufficiale. La LND proroga la sospensione delle attività sono al 13 aprile. La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato tutto con il seguente comunicato, diramato sul proprio sito ufficiale.

Dilettanti: il comunicato della LND

La Lega Nazionale Dilettanti, prendendo atto delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 1° aprile 2020, ha esteso la sospensione delle attività sino a tutto il 13 Aprile 2020, sia a livello nazionale che territoriale. Di conseguenza anche le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, ancora da disputare, sono state rinviate a data da destinarsi. Nel dettaglio si tratta di Caratese-Chisola (Girone A, riposa Sestri Levante), Trento-San Donà 1922 (Girone B, riposa Manzanese), Corato-Vis Afragolese (Girone C, riposa CS Vultur) e Forsempronese-Tiferno Lerchi (Girone D).

Le dichiarazioni del Carmine Zigarelli, presidente del CR

Sempre nel mondo dei Dilettanti, a stampo regionale arrivato poi un chiarimento di Carmine Zigarelli, presidente del comitato regionale.

Carissime società, in questa fase emergenziale da Covid-19, in cui gli uffici del Comitato Regionale, delle Delegazioni Provinciali e Zonali sono chiusi, per chiarimenti, informazioni, domande potete contattare direttamente il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli, inviando una mail a presidente.campania@lnd.it oppure inviando un messaggio sui social Facebook, Twitter e Instagram LND Campania! Siamo certi che torneremo più forti di prima! Ora è il momento di restare a casa.