Promozione: “restiamo a casa” l’invito della punta Senè (Virtus Cilento)

Sono giorni tristi per il nostro Paese, che sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Tanti sono gli appelli, lanciati da social e Tv, che invitano tutti a restare a casa, vista la grave emergenza legata al Coronavirus.

Promozione: l’appello di Senè (Virtus Cilento)

Amici, ascoltate Pape.Ci vediamo presto ma adesso#StateACasa#LaSquadraDelCilento Publiée par Virtus Cilento sur Mercredi 18 mars 2020

Tanti anche i messaggi da parte di sportivi e calciatori, sia a livello professionistico che dilettantistico. Uno degli ultimi, in tal senso, è quello di Ousmane Senè, attaccante classe 1981 della Virtus Cilento. La punta ex di Avellino e Salernitana, che ora milita in Promozione con i cilentani, invita tutti, tramite la pagina Facebook della squadra, a rimanere a casa.