Bcc Aquara, prosegue la raccolta fondi per la ricerca

Continua la campagna di donazione “Più si Conosce, Prima si Sconfigge” promossa dalla Fondazione Melanoma Onlus per l’allestimento di un laboratorio di ricerca destinato allo studio della genetica del Covid-19 e delle strategie di contenimento del contagio. Ad oggi sono stati raccolti ben 120.169 euro su un conto corrente dedicato aperto presso la Filiale di Salerno della Bcc di Aquara. La nostra Banca fin da subito, infatti, ha voluto sostenere il progetto utile alla realizzazione di un laboratorio di ricerca genetica sul Coronavirus, le cui attività saranno coordinate dall’ormai noto prof. Paolo Antonio Ascierto, medico oncologo dell’Istituto Pascale di Napoli che per primo ha avuto l’intuizione di testare il farmaco off label Tocilizumab su alcuni pazienti ricoverati per polmonite da Covid dimostrandone così l’efficacia, ed oggi alla ribalta nazionale per difendere le strutture sanitarie napoletane. Un vanto per la Bcc di Aquara dal momento che la Fondazione Melanoma Onlus, presieduta dal prof. Ascierto, ha scelto la nostra Banca per avviare questa campagna, ritenendo così il nostro Istituto di Credito un punto di riferimento in un periodo così difficile dal punto di vista sanitario, sociale ed economico. Le donazioni consentiranno ai partners del progetto, ovvero l’Istituto Tumori Pascale, l’Ospedale Cotugno di Napoli e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, di allestire un laboratorio con esperti per arrivare a conoscere meglio i ceppi di questo virus che “più si conosce, prima si sconfigge”.

Dona anche tu: aiutaci con il tuo contributo ad affrontare tempestivamente questa emergenza. Fai subito la tua donazione sulla piattaforma di crowdfunding GOFUNDME tramite il seguente indirizzo web:

https://www.gofundme.com/f/8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la-ricerca-del-dott-ascierto

oppure effettuando un bonifico su conto bancario intestato a:

FONDAZIONE MELANOMA ONLUS

c/o BCC Aquara

IBAN IT02T0834215200008010083080

BIC CCRTIT2TAQU